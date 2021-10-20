Субботин: экспорт белорусского продовольствия в 2022 году может составить $6,4-6,5 млрд

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусского продовольствия в 2022 году может составить $6,4-6,5 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Александр Субботин на полях экспортного форума "Беларусь молочная", передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, в этом году мы поставим на экспорт белорусское продовольствие на сумму более $6 млрд, потому что уже превышаем показатели аналогичного периода прошлого года. В следующем году может быть уже $6,4-6,5 млрд", - сказал Александр Субботин.

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