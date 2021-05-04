Экспорт белорусской сельхозпродукции в I квартале вырос на 5,3%

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания за январь - март вырос на 5,3% до $1,5 млрд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Белорусское продовольствие в январе - марте поставлялось в 88 стран (за тот же период 2020 года - в 83 страны). Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам", - рассказали в пресс-службе.

Экспорт в страны СНГ, включая Россию, увеличился на 0,4%, в страны Азии и Океании - на 70,1%, ЕС - на 38,4%, Америки и Карибского бассейна - на 82,6%, страны Африки - на 78,3%. Экспорт продовольствия в Китай вырос на 87,7%. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 47,8%.

Экспорт молока и молокопродуктов вырос на 0,3%, говядины - на 10,3%, колбасных изделий и готовых изделий из мяса - на 9,2%, рыбы и рыбной продукции - на 15,6%, яиц - на 48,6%, картофеля - на 15,3%, масла рапсового - на 70,3%.-0-