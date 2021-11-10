10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции в Казахстан в январе-сентябре вырос на 7,1%. Об этом шла речь во время рабочей встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ивана Крупко с министром сельского хозяйства Казахстана Ерболом Карашукеевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в АПК, в частности взаимодействие в областях животноводства, растениеводства, аграрного образования и науки. Речь шла и о взаимном участии в сельскохозяйственных выставках, совместном проекте по производству ветеринарных препаратов.

"Торгово-экономическое сотрудничество в агропромышленной сфере между нашими странами динамично развивается. Казахстан является вторым после России по величине рынком сбыта белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. В 2020 году поставки белорусских экспортеров сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Казахстан составили $271,9 млн (рост на 12,6%). В январе - сентябре 2021 года экспорт сельхозпродукции составил $219,7 млн, или 107,1% к аналогичному периоду прошлого года", - отметили в пресс-службе.

Традиционно из Беларуси в Казахстан поставляются мясная и молочная продукция, племенная продукция, сахар. Из Казахстана в Беларусь - хлопковое волокно, овощи, бахчевые. В январе-октябре 2021 года поставлено в Казахстан 829 голов живого крупного рогатого скота белорусской селекции (рост в два раза к показателю за аналогичный период 2020 года).

Беларусь заинтересована наращивать поставки в Казахстан мясопродуктов, сухого обезжиренного молока, сухого цельного молока, сливочного масла, другого продовольствия. Также страна готова поддержать строительство в Казахстане молочно-товарных комплексов в части их проектирования, оснащения стойловым и доильным оборудованием, поставки племенной продукции, обучения аграрных кадров и профессионального консультирования.

Развивается взаимодействие профильных министерств. По итогам визита белорусской делегации во главе с первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Игорем Брыло в Казахстан 3-5 ноября подписаны договоры и соглашения о сотрудничестве в области проектирования молочно-товарной фермы, поставки оборудования, скота, продовольствия.-0-