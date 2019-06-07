Экспорт белорусской сельхозпродукции в Польшу в январе-апреле вырос почти в 2 раза

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Польшу в январе-апреле вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло на полях XXII Белорусско-польского экономического форума "Добрососедство", передает корреспондент БЕЛТА.
"Активность и настроенность наших стран на развитие торгово-экономических отношений, сотрудничества приносит положительные результаты. По итогам четырех месяцев текущего года экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в Польшу увеличился практически в два раза", - сказал Игорь Брыло.
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