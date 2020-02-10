Экспорт белорусской сельхозпродукции в Таджикистан в 2019 году вырос на 2,5%

10 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Таджикистан в 2019 году составил $6,8 млн, что на 2,5% больше, чем в 2018 году. Об этом шла речь во время белорусско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества под председательством министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между странами в 2019 году составил $8,1 млн. Беларусь поставляла костную муку, солод, мясо птицы, замороженную говядину, молочную сыворотку, сухое обезжиренное молоко, племенной крупный рогатый скот, хлеб, мучные и кондитерские изделия и другую продукцию. Импорт сельхозпродукции из Таджикистана за прошлый год составил $1,3 млн. Его основа - хлопковое волокно и сухофрукты.

Товарооборот Беларуси и Таджикистана в 2019 году составил $36,3 млн. При этом экспорт - $33,2 млн, а импорт - $3,1 млн. Сальдо положительное - $30,1 млн. Ассортимент экспорта - 176 товарных позиций, из которых 61 новая. В прошлом году Беларусь поставляла на рынок Таджикистана автомобили, предназначенные для перевозки 10 и более человек, тракторы и седельные тягачи, сахар, ковры и тафтинговые напольные покрытия. "Положительной оценки заслуживает работа предприятий и организаций по наращиванию поставок холодильников, морозильников и холодильного оборудования, муки, гранул из мяса, мясных субпродуктов и рыбы, шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао, молочной сыворотки, сгущенных и сухих молока и сливок, племенного крупного рогатого скота", - отметили в пресс-службе.

Во время заседания были подведены итоги работы по сотрудничеству с Таджикистаном в 2019 году, обсуждены вопросы взаимодействия в области сельского хозяйства, промышленности, образования, здравоохранения, культуры, межрегионального сотрудничества, укрепления договорно-правовой базы между двумя странами, а также мероприятия по увеличению белорусского экспорта в 2020 году.-0-