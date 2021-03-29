Экспорт белорусской сельхозпродукции в Таджикистан в 2020 году вырос в 1,4 раза

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции в Таджикистан в 2020 году вырос в 1,4 раза. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси по итогам встречи руководителя ведомства Ивана Крупко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом.

"Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания Беларуси и Таджикистана в 2020 году достиг $9,8 млн. Белорусский экспорт продовольствия в эту страну вырос в 1,4 раза и составил $9,5 млн, - отметили в пресс-службе. - За январь 2021 года в Таджикистан поставлено отечественной сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму $775 тыс. (рост в семь раз к аналогичному периоду прошлого года). Основу экспорта составляют сахар, солод, мясокостная мука и молочная продукция".

В ходе переговоров Иван Крупко обсудил с Махмадшарифом Хакдодом состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений, а также подготовку к проведению заседания совместной белорусско-таджикской межправительственной комиссии, которая состоится 5 апреля в Душанбе. Во рамках межправкомиссии 6-7 апреля будут организованы бизнес-форум и специализированная выставка, где белорусские производители под общим брендом Made in Belarus продемонстрируют продукцию ключевых отраслей отечественной промышленности: AgroFood - сельское хозяйство и продукты питания, TechMaсh - машиностроение и технологии, Wood - деревообрабатывающая промышленность и мебельная продукция, Health - здравоохранение и фармацевтика, FMCG - потребительские товары.-0-