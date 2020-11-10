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10 ноября 2020, 13:28

Экспорт белорусской сельхозпродукции за 26 лет вырос в 12 раз

Фото из архива
Фото из архива

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции за 26 лет вырос в 12 раз. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло во время пленарного заседания делового форума на 26-й Международной специализированной оптовой выставке-ярмарке "Продэкспо", передает корреспондент БЕЛТА.

"Пищевая и перерабатывающая промышленность является одной из самых развитых отраслей экономики нашей страны. Сегодня белорусы в полной мере обеспечены высококачественными отечественными продуктами питания. Всего 26 лет назад сложно было представить, что Беларусь сможет не только прокормить себя, но и в 12 раз нарастить экспорт продукции. Это наша победа, - сказал Игорь Брыло. - Сегодня белорусское продовольствие пользуется заслуженным признанием и доверием потребителей, поставляется на экспорт более чем в 100 стран. По нескольким видам молочной продукции наша страна входит в пятерку ведущих мировых экспортеров".

Замминистра отметил, что, несмотря на пандемию, агропромышленный комплекс в 2020 году работал стабильно, получен хороший урожай. "Ожидается, что по итогам года объемы производства в сфере АПК вырастут более чем на 5,5% во всех категориях хозяйств. Есть уверенность, что отрасль обеспечит производство на уровне $10 млрд, а экспорт достигнет $5,8 млрд (рост на 6% к 2019 году)", - заявил он.

Выставка-ярмарка "Продэкспо" проходит в Минске с 10 по 13 ноября. Во время выставки организован деловой форум "Стратегические перспективы развития пищевой промышленности Беларуси", который собрал представителей заинтересованных ведомств, руководителей ведущих предприятий продовольственной сферы. Запланированы также конгресс производителей и торговых сетей, дегустационный конкурс, кулинарный кубок и профессиональный форум хлебопеков и кондитеров "Международный хлебный салон". В программе и презентации, мастер-классы, интерактивные шоу.-0-

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Теги
выставка Министерство сельского хозяйства и продовольствия продукты питания сельское хозяйство экспорт
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