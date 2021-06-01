1 июня, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции за пять лет вырос почти на 30%. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло во время 31-й международной специализированной выставки "Белагро-2021", передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларуси есть чем гордиться. К уровню 1995 года мы в два раза увеличили производство молока и почти в три раза - мяса. Страна вошла в пятерку топовых экспортеров молочной продукции, вышла в лидеры по экспорту говядины и мяса птицы. Свою продукцию мы поставляем в 116 стран", - сказал Игорь Брыло.

По его словам, валовая продукция сельского хозяйства за последнюю пятилетку увеличилась более чем на 12%. "Но самое главное, что мы за пять лет практически на 30% нарастили экспорт нашей продукции: он достиг $5,8 млрд в прошлом году. Положительное внешнеторговое сальдо со $155 млн в 2016 году выросло до $1,5 млрд в 2020-м", - отметил первый замминистра.

"Мы обеспечиваем не только продовольственную безопасность нашей страны, но и постоянное увеличение экспортных поставок. Мы не будем останавливаться на этом, по госпрограмме "Аграрный бизнес" перед нами стоят достаточно амбициозные задачи по наращиванию производства и экспорта", - обратил внимание Игорь Брыло.

Активно растут поставки белорусской сельхозпродукции в Китай. "Буквально за пару лет они сертифицировали нашу молочную отрасль, мясоперерабатывающие предприятия и ряд птицефабрик. Сейчас мы стремимся расширить ассортиментный перечень поставляемой продукции. Китай уже вышел на третье место по нашим поставкам сельхозпродукции, думаю, не за горами момент, когда он выйдет на второе место - сразу после России", - проинформировал первый замминистра.-0-

Фото Павла Орловского