Новые технологии имеют приоритетное значение для развития сельского хозяйства - Субботин

1 июня, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Новые технологии имеют приоритетное значение для развития сельского хозяйства. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин во время 31-й международной специализированной выставки "Белагро-2021", передает корреспондент БЕЛТА.

"Символично, что выставка в этом году проходит в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Агропромышленный комплекс, переработка и все сопутствующие отрасли уже по праву занимают место среди высокотехнологичных отраслей. Доказательства тому мы видим на "Белагро". Не случайно Национальная академия наук демонстрирует здесь новые технологии", - сказал Александр Субботин.

Он отметил, что сейчас актуальны точное земледелие и интеллектуальное животноводство. "Высокие технологии выходят на первое место. Только с их помощью мы сможем повышать урожайность и достигать новых результатов", - подчеркнул вице-премьер.

"Что касается экспорта сельхозпродукции, мы торгуем с 116 странами, нас знают во всем мире. Мы интенсивно развиваемся, в прошлом году поставки за рубеж составили уже $5,8 млрд", - обратил внимание Александр Субботин.

Он отметил, что на выставке представлены более 400 компаний из 16 стран. "От технологий до новых продуктов - программа обещает быть насыщенной и интересной. Есть хороший потенциал для развития сотрудничества с зарубежными партнерами, в том числе из стран Африки", - отметил вице-премьер.-0-

Экспорт белорусской сельхозпродукции за пять лет вырос почти на 30%

Фото Павла Орловского