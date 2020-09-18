Экспорт металлопродукции через БУТБ за январь-август вырос на 17%

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт металлопродукции через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) за январь-август 2020 года увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил Br36 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

На внешний рынок преимущественно поставлялись отходы и лом черных и цветных металлов, а также металлоизделия производства Белорусского металлургического завода (БМЗ). В торгах участвовали 24 покупателя из 9 стран: Германии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, России, США, Украины и Швейцарии.

Наибольший объем продаж пришелся на латвийские компании. С начала года они приобрели белорусскую металлопродукцию на общую сумму Br17 млн. На втором месте расположилась Литва с суммой сделок Br11 млн, а замыкает тройку лидеров Канада, куда был реализован белорусский металл на сумму Br1 млн.

Арматурный прокат по совместному проекту БУТБ и БМЗ по-прежнему поставлялся исключительно на рынок Польши. За январь-август объем продаж составил Br4 млн.-0-