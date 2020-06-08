Экспорт промышленных и потребительских товаров через БУТБ вырос на 62%

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем экспорта промышленных и потребительских товаров через Белорусскую универсальную товарную биржу за январь - май 2020 года вырос на 62%, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"По итогам пяти месяцев экспорт товаров промышленного и потребительского назначения на Белорусской универсальной товарной бирже увеличился на 62% - до Br23 млн", - рассказал Роман Янив.

Как отметил начальник управления торгов промышленными и потребительскими товарами БУТБ Антон Зарецкий, более 80% всех экспортных сделок обеспечили продажи строительных материалов. "В структуре продаж сегодня преобладают стройматериалы, в первую очередь блоки из ячеистого бетона. Более того, последние несколько месяцев мы наблюдаем заметный рост спроса на эту продукцию со стороны покупателей из России, Литвы и Польши. Причем сделки совершаются по 100%-ной предоплате с отгрузкой товара со склада продавца. То есть для отечественных экспортеров условия довольно выгодные. В ближайшей перспективе рассчитываем нарастить экспортные поставки силикатного кирпича и строительных смесей. Для этого активно прорабатываем рынки стран-соседей и дальнего зарубежья", - сказал представитель биржи.

В целом, по словам Антона Зарецкого, на фоне пандемии COVID-19 интерес к площадке промышленных и потребительских товаров заметно вырос. "Такая тенденция характерна как для государственных предприятий, так и частного бизнеса. Первые стремятся оптимизировать закупки и используют биржевой механизм как альтернативу тендерам, а для вторых наша площадка - дополнительный канал сбыта продукции. У нас нет ограничений по минимальной или максимальной партии товара, поэтому среди участников торгов немало индивидуальных предпринимателей. К тому же с апреля этого года участвовать в торгах можно с любого мобильного устройства. Это стало весомым плюсом для компаний, перешедших на удаленный режим работы", - подчеркнул эксперт БУТБ.

Всего за январь - май 2020 года в секции промышленных и потребительских товаров БУТБ совершено около 29 тыс. сделок на сумму Br173 млн.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-