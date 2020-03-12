Экспорт рапсового масла через БУТБ в январе-феврале вырос в 26 раз

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма экспортных сделок с рапсовым маслом на Белорусской универсальной товарной бирже в январе-феврале 2020 года увеличилась в 26 раз и достигла $3,5 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"В натуральном выражении поставки этой продукции на внешние рынки составили 4,6 тыс. т, что в 22 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными покупателями белорусского рапсового масла стали Латвия, Литва, Швейцария и Эстония, где спрос на продукцию переработки масличных культур заметно вырос", - сказал Роман Янив.

По словам начальника управления торгов сельхозпродукцией БУТБ Виктора Дерешова, эта тенденция вкупе со стремлением отечественных сельхозпредприятий диверсифицировать каналы продаж содействует реализации экспортного потенциала биржевой площадки, в том числе за счет вывода на биржу новых товарных позиций. "Организация экспортных поставок соевого, рапсового и подсолнечного шрота - новый пилотный проект, который планируем осуществить совместно с крупнейшими белорусскими переработчиками масличных культур. Активно прорабатываем рынок Польши, где эта продукция пользуется повышенным спросом. При успешной реализации проекта накопленный опыт будем экстраполировать и на другие перспективные рынки", - отметил он.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям по экспорту продукции и помощь иностранным компаниям по выходу на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо- и сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По состоянию на 1 февраля 2020 года на БУТБ аккредитовано 23 020 компаний, включая 4 594 нерезидента из 62 стран. Общая сумма экспортных сделок, совершенных на БУТБ с начала года, превысила $70 млн.-0-