Экспорт топливных гранул возобновился на БУТБ

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт топливных гранул возобновился на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"По итогам экспортных биржевых торгов лесопродукцией, состоявшихся на БУТБ 7 июля, реализовано 5,8 тыс. т древесных топливных гранул (пеллет) на сумму более 540 тыс. евро. Весь объем приобрела латвийская компания. Совершенные ею сделки стали первыми с июня прошлого года", - сказал Роман Янив.

Представители БУТБ связывают возобновление экспорта топливных гранул с началом подготовки к отопительному сезону в странах Евросоюза, где большинство теплоэлектростанций работают на топливе, производимом из древесных отходов. "По мере приближения осенне-зимнего сезона ожидается постепенное увеличение спроса на топливные гранулы со стороны европейских покупателей. Конечно, многое зависит от того, какой будет зима в этом году. Например, прошлая выдалась очень теплой, поэтому и объемы продаж были довольно низкими. Биржа готова оказать содействие отечественным пеллетным заводам в реализации их продукции за рубеж", - отметил первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. Это одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция БУТБ - содействие отечественным предприятиям в экспорте и предоставление помощи иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-