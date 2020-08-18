Электронный обмен таможенными документами с БЖД планируют ввести по всей Беларуси

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронный обмен таможенными документами с Белорусской железной дорогой планируют ввести по всей стране, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Эксперимент начался в апреле в трех пунктах таможенного оформления: "Полоцк", "Молодечно" и "Колядичи". Программное обеспечение, посредством которого таможенные органы реализуют электронный обмен с БЖД, прошло успешные испытания.

"Теперь электронный документооборот используется при перевозках в двустороннем сообщении Беларусь - Латвия и Беларусь - Литва в шести республиканских и трех ведомственных пунктах таможенного оформления по всей стране. Также начат тестовый обмен в отношении перевозок на польском направлении через ПТО "Брест-Восточный", "Брузги-1", "Свислочь". Взаимодействие на основе электронного документооборота планируется расширить на всю страну", - отметили в ГТК.

Реализация проекта позволяет организовать совместную работу таможенных органов и Белорусской железной дороги исключительно в электронном виде, без проставления отметок на бумажных документах. Как подчеркнули в ГТК, это положительно сказывается на процессе таможенного оформления и сокращает время взаимодействия с БЖД.-0-