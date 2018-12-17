Ермолович: бюджет Беларуси на 2019 год не включает возможную компенсацию за российский налоговый маневр

17 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Республиканский бюджет на 2019 год адаптирован к самому неблагоприятному сценарию развития переговоров с Россией насчет возможной компенсации за реализуемый налоговый маневр в нефтяной сфере. Об этом сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил журналистам министр финансов Максим Ермолович.

"Речь идет о том, что в рамках разработанного проекта бюджета не учитываются какие-либо доходы от предоставления российской стороной компенсации, связанной с реализацией налогового маневра. То есть в доходах бюджета уже заложены потери, связанные с этим налоговым маневром. Они составляют более Br600 млн в 2019 году. Соответственно, бюджет уже адаптирован к самому неблагоприятному сценарию развития этих переговоров", - заявил министр.

По его словам, если развитие событий пойдет по негативному сценарию во взаимоотношениях с российскими коллегами, то тогда бюджет будет исполняться в стандартном состоянии. "В котором мы сегодня представляем парламенту. И рисков с точки зрения социальной сферы, работников бюджетных организаций, реализации государственных программ нет", - добавил Максим Ермолович.

Он также пояснил, что если будет принято решение о перечислении Беларуси определенной компенсации, то эти дополнительные доходы будут зачисляться в резервный фонд и направляться по решению Президента на реализацию определенных задач. "Они известны. Это рост благосостояния граждан Беларуси, реализация важнейших инфраструктурных проектов, погашение государственного долга. По этим направлениям Президент примет решение, куда направить эти средства", - сказал министр.

"От результатов переговоров (с российской стороной. - Прим. БЕЛТА) зависит не столько ситуация с исполнением бюджета в 2019 году, сколько возможности более быстрыми темпами решать задачи, поставленные главой государства", - резюмировал Максим Ермолович.-0-