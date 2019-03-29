Ермолович: Raiffeisen Bank может стать одним из крупнейших кредиторов белорусской экономики

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийский Raiffeisen Bank может стать одним из крупнейших кредиторов белорусской экономики, сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

Взаимодействие Беларуси в финансовой сфере Максим Ермолович назвал показательным. Он отметил, что в Беларуси давно работает представитель банковского австрийского бизнеса "Приорбанк", основным акционером которого является Raiffeisen Bank.

"Raiffeisen изъявляет интерес по развитию торгового финансирования, инвестиционного сотрудничества именно в части финансирования инвестиционных проектов у нас в республике. Они активно проявляют интерес к самым крупным инвестиционным проектам. Я думаю, что при желании потенциальных кредитополучателей Raiffeisen может стать одним из крупнейших кредиторов нашей экономики", - сказал министр.

По его словам, с австрийским банком у белорусской стороны уже устоявшиеся отношения и по размещению еврооблигаций. "Они выступали одним из организаторов нашего размещения. Мы очень довольным этим сотрудничеством", - отметил Максим Ермолович.

Австрия стабильно входит входит в число крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. В 2018 году привлечено инвестиций почти на $300 млн. В числе австрийских инвесторов - компания Kronospan (деревообработка), Kapsch (национальная электронная система взимания оплаты сбора за проезд по дорогам "БелТолл"), Raiffeisen Bank, A1 Telekom Austria Group (телекоммуникации и энергетика), Vienna Insurance Group (страховые услуги).-0-