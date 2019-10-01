1 октября, Ереван /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Евразийский экономический форум планируется провести в Минске в 2020 году. Такая договоренность достигнута сегодня в Ереване на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, форум предлагается проводить на уровне глав государств. "Ежегодно в председательствующем государстве будет проходить с участием президентов форум экономической проблематики. Мы определили порядок, как форум будет готовиться, чтобы это было мощное мероприятие, сопровождающее само заседание (Высшего Евразийского экономического совета. - Прим. БЕЛТА)", - отметил он. Первый такой форум планируется провести в следующем году в Минске.

Организовать бизнес-форум ЕАЭС предложил на прошлом саммите премьер-министр Армении Никол Пашинян. Это мероприятие, по мнению армянского премьера, должно пройти параллельно заседанию Высшего Евразийского экономического совета в столице страны, председательствующей в "пятерке". С февраля 2020 года председательство в ЕАЭС переходит к Беларуси.

Форум планируется организовать за счет союзного бюджета при финансовом содействии государства, председательствующего в органах ЕАЭС.-0-