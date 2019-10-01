Евразийский экономический форум планируется провести в Минске в 2020 году

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 1 октября 2019
Минск Переменная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:35 ЕАЭС и Сингапур подписали соглашение о создании зоны свободной торговли Экономика
16:24 Крупный транспортно-логистический центр откроют возле пункта пропуска "Берестовица" Регионы
16:23 Президент Молдовы призвал ЕАЭС строить зону свободной торговли с ЕС Политика
16:14 Премьер-министр Сингапура отмечает большой потенциал роста в Евразийском экономическом союзе Экономика
16:12 Белорусские энергетики победили на международных соревнованиях в Казахстане Общество
16:04 Кыргызстан призывает страны ЕАЭС принять меры для устранения препятствий во взаимной торговле Экономика
16:04 Лукашенко: чтобы найти счастье внутри ЕАЭС, нужно быть обязательными и снимать барьеры Президент
15:47 Госэнергогазнадзор зарегистрировал 98,7% паспортов готовности потребителей тепловой энергии Экономика
15:46 Максим Мирный включен в комиссию по делам спортсменов НОК Беларуси Спорт
15:46 В Беларуси стартует репетиционное тестирование Общество
15:42 В Беларуси будут развивать институт медиации в сфере интеллектуальной собственности Общество
15:40 Нового председателя Коллегии ЕЭК планируется назначить на следующем саммите ЕАЭС в декабре Экономика
15:40 Путин подтверждает необходимость устранения барьеров в торговле внутри ЕАЭС Экономика
15:34 Пашинян: нужно активизировать переход к расчетам в нацвалютах между странами ЕАЭС Экономика
15:29 Президент Казахстана: ЕАЭС стал важным звеном в мировой торговле, но нужно устранять барьеры Экономика
15:21 ЕАЭС доказал свою жизнеспособность и крепнет из года в год - Пашинян Политика
15:18 Лукашенко о барьерах в ЕАЭС: пришло время принять политическое решение Президент
15:16 Страны ЕАЭС утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка Президент
15:16 Беларусь предлагает активнее развивать сотрудничество ЕАЭС с Евросоюзом и странами дальней дуги Президент
14:59 Евразийский экономический форум планируется провести в Минске в 2020 году Экономика
14:48 Вооруженное нападение на колледж в Финляндии: один человек погиб, 9 ранены В мире
14:42 Дни скидок пройдут в октябре в торговых объектах Минска Регионы
14:42 Нотариусы Витебской области бесплатно проконсультируют многодетных мам Регионы
14:38 На открытии фестиваля документального кино "Евразия. DOC" выступит космонавт Олег Новицкий Культура
14:37 Состав представителей Минска в Совете Республики почти полностью обновится Политика
14:36 ЕЭК предлагает ускорить подписание соглашения о порядке устранения техбарьеров с третьими странами Экономика
14:28 Соглашение с ЕБРР о софинансировании проекта по 12 мостам Беларуси и трассе М3 подпишут к концу года Экономика
14:20 В Гомеле соучредители ООО разработали преступную схему уклонения от уплаты налогов Происшествия
14:17 Латвия планирует к 2023 году завершить электрификацию железной дороги в направлении Беларуси Экономика
14:13 Картины-победители молодежного конкурса "Евразия. DOC: 4 минуты" покажут 2 октября в Минске Культура
Все новости
Все новости
Экономика
01 октября 2019, 14:59

Евразийский экономический форум планируется провести в Минске в 2020 году

Фото из архива
Фото из архива

1 октября, Ереван /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Евразийский экономический форум планируется провести в Минске в 2020 году. Такая договоренность достигнута сегодня в Ереване на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, форум предлагается проводить на уровне глав государств. "Ежегодно в председательствующем государстве будет проходить с участием президентов форум экономической проблематики. Мы определили порядок, как форум будет готовиться, чтобы это было мощное мероприятие, сопровождающее само заседание (Высшего Евразийского экономического совета. - Прим. БЕЛТА)", - отметил он. Первый такой форум планируется провести в следующем году в Минске.

Организовать бизнес-форум ЕАЭС предложил на прошлом саммите премьер-министр Армении Никол Пашинян. Это мероприятие, по мнению армянского премьера, должно пройти параллельно заседанию Высшего Евразийского экономического совета в столице страны, председательствующей в "пятерке". С февраля 2020 года председательство в ЕАЭС переходит к Беларуси.

Форум планируется организовать за счет союзного бюджета при финансовом содействии государства, председательствующего в органах ЕАЭС.-0-

Теги
Армения ЕАЭС ЕЭК
Новости рубрики Экономика
Фото из архива ЕАЭС и Сингапур подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
Ли Сянь Лун. Фото из архива Премьер-министр Сингапура отмечает большой потенциал роста в Евразийском экономическом союзе
Сооронбай Жээнбеков. Фото из архива Кыргызстан призывает страны ЕАЭС принять меры для устранения препятствий во взаимной торговле
Фото из архива Госэнергогазнадзор зарегистрировал 98,7% паспортов готовности потребителей тепловой энергии
Фото из архива Нового председателя Коллегии ЕЭК планируется назначить на следующем саммите ЕАЭС в декабре
Владимир Путин. Фото из архива Путин подтверждает необходимость устранения барьеров в торговле внутри ЕАЭС
Главное
Во время заседания Беларусь предлагает активнее развивать сотрудничество ЕАЭС с Евросоюзом и странами дальней дуги
Макей рассказал подробности работы над программой углубленной интеграции Беларуси и России
Соглашение с ЕБРР о софинансировании проекта по 12 мостам Беларуси и трассе М3 подпишут к концу года
"Файнае" решение для бизнеса. Банк БелВЭБ предлагает новую линейку кредитов для малого и среднего бизнеса
Топ-новости
Лукашенко о барьерах в ЕАЭС: пришло время принять политическое решение
Осенняя сессия белорусского парламента открывается 2 октября
Лучшие фото БЕЛТА в сентябре
В Беларуси стартует репетиционное тестирование
Евразийский экономический форум планируется провести в Минске в 2020 году
Ляшенко о переговорах с РФ по цене на газ: думаю, в декабре вопрос будет решен
Пресс-конференция к Белорусскому энергетическому и экологическому форуму пройдет в БЕЛТА 4 октября
Госэнергогазнадзор зарегистрировал 98,7% паспортов готовности потребителей тепловой энергии
На детском "Евровидении" буду петь с душой и зажигать своей энергией - Мисникова
Дни скидок пройдут в октябре в торговых объектах Минска
На фестивале документального кино стран СНГ "Евразия. DOC" в Минске покажут 28 картин
Причины отключения электроэнергии в Национальном аэропорту устанавливает межведомственная комиссия
Беларусь и Литва прорабатывают меры по предотвращению образования очередей на границе
Белорусские энергетики победили на международных соревнованиях в Казахстане
Латвия планирует к 2023 году завершить электрификацию железной дороги в направлении Беларуси
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.