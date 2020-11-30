Евразийский межправсовет пройдет 4 декабря в онлайн-формате

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30 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министров стран Евразийского экономического союза пройдет 4 декабря в онлайн-формате. Об этом написала на своей странице в Facebook помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.
"4 декабря состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств, но не в очном формате, как планировалось ранее, а в режиме видео-конференц-связи", - проинформировала Ия Малкина.
Подробнее о повестке предстоящего Евразийского межправсовета помощник председателя Коллегии ЕЭК пообещала рассказать 2 декабря во время онлайн-брифинга.-0-