Евразийскую промышленную зону создадут в Египте

10 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет по промышленной политике Евразийского экономического союза принял решение создавать совместные промышленные инфраструктуры на территории третьих стран. Первым таким проектом станет инфраструктура стран ЕАЭС в российской промышленной зоне в Египте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
"Присутствие компаний из ЕАЭС в российской промышленной зоне станет первым масштабным евразийским проектом по совместному выходу производителей наших стран на внешние рынки", - прокомментировал решение член Коллегии (министр) ЕЭК по промышленности и агропромышленному комплексу Александр Субботин.
Кроме того, Совет по промышленной политике дал старт разработке новой евразийской межгосударственной программы "Повышение эффективности и надежности работы объектов энергетики в государствах - членах ЕАЭС". Межгоспрограмма ускорит технологическое развитие энергетического комплекса стран союза, поможет обеспечить энергетическую безопасность и независимость, конкурентоспособность продукции энергетического машиностроения на мировых рынках, а также будет способствовать снижению технологических рисков энергетического сектора в ЕАЭС.
Также участники заседания совета обсудили концепцию основных направлений промышленного сотрудничества государств ЕАЭС на 2020-2025 годы. Проект этого документа сейчас готовится промышленным блоком ЕЭК совместно с экспертным сообществом. "Перед нами стоят практические задачи, включая оценку текущей ситуации в промышленности наших стран, выработку предложений по направлениям сотрудничества и формированию центров компетенций в ЕАЭС", - отметил Александр Субботин.
Заседание Совета по промышленной политике состоялся во время форума "Большая промышленная неделя" в Каире. В нем приняли участие министр промышленности Беларуси Павел Утюпин, министр экономики Армении Тигран Хачатрян, министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов, председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана Эмиль Осмонбетов и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.-0-