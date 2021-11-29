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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 29 ноября подорожали, доллар подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0043 - до Br2,555 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0031 - его курс составил Br2,8792 за 1 евро.
Курс российского рубля увеличился на Br0,0204 и составил Br3,4066 за 100 российских рублей.-0-
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