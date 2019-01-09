9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 9 января подорожал, доллар и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0021 и составляет Br2,1569 (на торгах 8 января - Br2,159 за $1).

Евро подорожал на Br0,0009 до Br2,4718 (8 января - Br2,4709 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0016 до Br3,2166 за 100 российских рублей (8 января - Br3,2182 за 100 российских рублей).-0-

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