Филиал ММЗ в Столбцах начал выпускать сложные отливки перспективных двигателей

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал Минского моторного завода в Столбцах начал выпускать сложные отливки перспективных двигателей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ММЗ.

"Участок по производству отливок по ХТС-процессу (холодно-твердеющих смесей) освоил отливки головки блока цилиндров для двигателя MMZ-3LD, блока цилиндров и головки блока для двигателя MMZ-4DTI и блока цилиндров для двигателя Д-263. Ранее эти заготовки закупались в Польше ввиду отсутствия собственного производства. Проделанной работой специалисты участка подтвердили высокую квалификацию с максимальным использованием возможностей собственного современного производства, - подчеркнули в пресс-службе. - Участок отливок по ХТС-процессу официально запущен только в мае 2020 года. Его деятельность началась с изготовления относительно простых деталей. Ускоряясь в техническом совершенстве, сегодня специалисты отработали самые сложные отливки моторной группы - блок цилиндров и головки блока".

Для малолитражного трехцилиндрового двигателя MMZ-3LD изготовлено более 100 штук отливок головки блока цилиндров, которые поставлены на головное предприятие. Технология производства этого вида отливок продолжает совершенствоваться, в частности опробуются новые марки антипригарных покрытий для обеспечения наилучшего качества поверхности.

Готовы и первые отливки основных деталей малолитражного четырехцилиндрового двигателя MMZ-4DTI, уже пользующегося большим спросом потребителей. Сформирована опытная партия из 26 отливок блока цилиндров, произведены три отливки головки блока, в ближайшее время их количество увеличится еще как минимум на 20 штук.

"Параллельно продолжается доводка технологии изготовления основных отливок для MMZ-4DTI. Профессиональной изобретательности, применения передовых решений потребовала разработка отливки блока цилиндров двигателя Д-263. Дополнительную сложность представлял крупный габарит детали, но и здесь нашли прогрессивное решение. В ближайшее время два первых образца отливки будут поставлены на головное предприятие. Работы по совершенствованию технологии продолжаются", - отметили в ММЗ.

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На головном предприятии будет производиться механическая обработка изготовленных отливок с максимальным использованием действующих технологических мощностей при участии цехов основного и вспомогательного производства, а также на предприятиях холдинга.

Основные и самые крупные отливки - блоки цилиндров 4DTI/ 3LD/Д-263 - будут обрабатываться в цехе малых серий с использованием немецких 3-координатных обрабатывающих центров с числовым программным управлением.

Обработка отливок головки блока цилиндров 4DTI и 3LD будет осуществляться на инструментальном производстве на 5-осевых обрабатывающих центрах немецкого производства. Уже в мае готовые детали установят на двигатели.

В дальнейшем, вместе с увеличением объемов выпуска дизелей MMZ-4DTI и MMZ-3LD, будет повышаться технический уровень собственного производства с модернизацией действующего парка оборудования и внедрением прогрессивных технологий.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 кВт до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-