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20 апреля 2021, 14:47

Философия кайдзен на производстве - ММЗ внедряет систему бережливости 5S

Фото из архива
Фото из архива

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод внедряет систему бережливости 5S. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник бюро управления качеством и взаимодействия с поставщиками ММЗ Александр Сорва.

Древняя японская философия кайдзен фокусируется на непрерывном практическом совершенствовании процессов производства, разработки и управления. Пять основополагающих шагов практической философии - аккуратность, порядок, чистота, стандартизирование, дисциплина - активно внедряются на Минском моторном заводе.

"Система 5S проста в понимании, но требует значительного переустройства производственного процесса, итогом которого станет бережливое производство на всех этапах. Ее внедрение увеличит производительность труда и существенно совершенствует производственный процесс за счет рациональной организации рабочих мест, улучшения качества труда, позволит экономить рабочее время и повысит корпоративную культуру. Действие системы поэтапно распространяется на основные и вспомогательные цехи предприятия", - сказал Александр Сорва.

Впервые система 5S была внедрена в Японии в середине 50-х годов XX века, однако ее идеи получили широкое распространение во всем мире. Признание неоспоримых заслуг она получила после ее применения компанией "Тойота".

"Система бережливого производства Минского моторного завода включает пять шагов: сортируй, соблюдай порядок, содержи в чистоте, стандартизируй и совершенствуй. Это подразумевает строго определенное расположение предметов и рабочих зон, удаление всего ненужного, расчет необходимых для выполнения обязанностей движений и исключение лишних. По возможности действия на рабочих местах и их организация должны быть настолько стандартизированы, с использованием системы визуальных подсказок, чтобы любой новый специалист мог быстро включиться в деятельность, не испытывая проблем с обучением", - отметил специалист.

Начальник бюро рассказал, что задача внедрения на предприятии системы 5S началась в конце прошлого года с конкретной реализации положений разработанного внутризаводского стандарта. Также было проведено двухэтапное обучение руководителей и специалистов. Для реализации пилотного проекта был выбран участок чугунных и мелких деталей цеха малых серий, с которого и началась обкатка применения системы на предприятии. Процесс курирует служба качества ММЗ.

"Внедрение 5S началось с проведения оценки и анализа состояния рабочих мест на производстве. Исследованы все рабочие места, составлены списки необходимого оборудования и инструментов для их упорядочивания. С помощью цветовой разметки строго разграничиваются зоны готовой продукции, дефектной, межоперационного задела, прохода. Для рационализации маршрута движения изделий может понадобиться перестановка станка или установки. Один из шагов - кампания "красных ярлыков", когда все предметы, не задействованные в процессе производства, удаляются с производственного участка", - пояснил Александр Сорва.

По его словам, говоря о 5S, мы в первую очередь говорим об изменении мышления и обратной связи с рабочими. "Они должны понимать, что внедрение 5S приведет к повышению их комфорта в течение трудового дня, когда все лишние, отвлекающие факторы будут устранены, а все необходимое будет под рукой. В дальнейшем те наработки, которые будут получены в процессе реализации пилотного проекта, распространятся на все участки и цехи огромного производства с учетом специфики каждого", - констатировал начальник бюро управления качеством и взаимодействия с поставщиками.

Он отметил, что процесс внедрения 5S длительный, пошаговый и может занять не один год. "Фактически элементы 5S применялись давно без привязки к конкретной системе. Но теперь она будет внедряться комплексно и совершенствоваться по всем направлениям деятельности, соответствовать ведущим мировым производствам", - добавил специалист.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-

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