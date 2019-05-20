Финансирование программы развития агробизнеса в Беларуси в этом году составит Br2,3 млрд

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансирование Государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы составит в текущем году Br2,3 млрд. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 3 мая 2019 года № 278, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В том числе на развитие растениеводства в нынешнем году направят Br220 млн, животноводства - Br700,9 млн, рыбохозяйственной деятельности - Br621 млн. Для технического переоснащения и информатизации агропромышленного комплекса предусмотрено Br620 млн, сохранения и использования мелиорированных земель - Br157 млн.

На 2020 год финансирование госпрограммы предусмотрено в объеме Br2,1 млрд.

Скорректированной госпрограммой предусмотрено увеличение к 2020 году объемов поставок сельхозпродукции и продовольствия на экспорт в стоимостном выражении до $7 млрд.-0-