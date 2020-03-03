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03 марта 2020, 13:04

Финансирование текущей деятельности и возможность рефинансирования под 7,38 % в белорусских рублях

Белинвестбанк расширяет доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке. Это стало возможным благодаря подписанию дополнительного соглашения в рамках генерального соглашения с ОАО "Банк развития Республики Беларусь". Привлекательные процентные ставки и широкий спектр получателей финансовой поддержки – основные преимущества для бизнеса.

Кредитные средства на финансирование текущей деятельности предоставляются в белорусских рублях под 7,38 % годовых. Кроме того, появилась возможность рефинансирования кредитов других банков.

По генеральному соглашению финансовая поддержка оказывается индивидуальным предпринимателям, а также микро-, малым и средним предприятиям, в том числе женскому бизнесу и стартапам. Направления их деятельности могут быть различными.

"Это могут быть предприятия сферы торговли и услуг, производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства, экспортеры, – пояснила Елена Степанова, начальник управления развития департамента малого и среднего бизнеса ОАО "Белинвестбанк". – Также рассчитывать на финансирование могут компании, которые зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории средних, малых городов, сельской местности. В группу потенциальных получателей кредитных ресурсов входят организации, обеспечивающие занятость социально незащищенных категорий граждан или оказывающие помощь социальным учреждениям, а также те, кто осуществляет свою деятельность на территории юго-восточного региона Могилевской области и Орши. Поддержка зеленых проектов – одно из важнейших направлений деятельности Белинвестбанка как первого ЭкоЛогичного банка страны. Поэтому в отдельную категорию вынесены компании, претендующие на получение зеленого кредита. Это предприятия, осуществляющие деятельность, связанную с экологическими проектами".

На что можно получить средства?

Кроме финансирования текущей деятельности и рефинансирования кредитов других банков кредитные средства предоставляются на приобретение, реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт основных средств. На получение ресурсов компания может рассчитывать, если возникла необходимость в покупке нематериальных активов, например, франшизы, для производственной, торговой деятельности или деятельности по оказанию услуг.

Кредитные средства на финансирование инвестиционной деятельности выдаются сроком до 7,5 лет. Максимальная сумма финансирования составляет 5 млн белорусских рублей. Для стартап-компаний – не более 2,5 млн белорусских рублей.

Более подробную информацию о продуктах и услугах Белинвестбанка можно получить по телефонам контакт-центра 146 или +375 (17) 239-02-39 и через сервис "Онлайн-консультант" на сайте банка, а также в системе "Интернет-банкинг".

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