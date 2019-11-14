"Финансовая азбука" вместе с Белинвестбанк: как защитить денежные средства на карточке

Защита денежных средств на карточке волнует каждого, кто активно ею пользуется. Есть несколько действенных способов, и о них в новом выпуске уроков "Финансовой азбуки" расскажет Вадим Козлов, директор КартЦентра ОАО "Белинвестбанк".

SMS-оповещение

Это очень удобная дополнительная услуга. Она позволяет проконтролировать все операции, которые совершаются по вашей карточке. Например, пришла зарплата, пенсия или стипендия – вы получаете СМС-сообщение о том, что определенная сумма зачислена на счет. Сходили в магазин, купили продукты, рассчитались карточкой – на ваш мобильный телефон приходит оповещение с указанием списанной суммы. Кроме того, после каждой операции вы увидите остаток средств на счете.

Если вдруг карточка попадет к злоумышленникам и по ней будет проведена операция, вы сразу об этом узнаете и сможете оперативно заблокировать карточку через интернет-банкинг. Также это можно сделать через USSD-запрос с мобильного номера телефона, к которому привязана карта, или обратившись в контакт-центр банка.

Подключить услугу "SMS-оповещение" вы можете в интернет-банкинге и мобильном приложении Белинвестбанка, а также позвонив в контакт-центр по короткому номеру 146.

Лимиты на платежи и снятие наличных

Это еще один действенный способ защиты денежных средств на карточке. В интернет-банкинге или мобильном приложении Белинвестбанка вы можете установить лимиты на операции в интернете, расчеты в определенных объектах торговли и сервиса или оплату за рубежом. Также можно ограничить сумму, на которую вы собираетесь произвести оплату в сутки, неделю или месяц. Таким образом, при краже или утере карточки у мошенников получится воспользоваться только частью суммы, а не всеми средствами.

3D-Secure

Эта технология предполагает отправку на номер вашего мобильного телефона одноразового кода для подтверждения оплаты в интернете. Так повышаются удобство и безопасность виртуального шопинга.

Если посторонние завладеют вашей карточкой, произвести оплату в Сети на сумму более 50 долларов США в сутки они не смогут. Динамический пароль придет на ваш номер телефона.

Подключить эту услугу очень просто: нужно зайти в интернет-банкинг или мобильное приложение и во вкладке "Карты" выбрать 3D-Secure.

Безопасность денежных средств зависит от вашей осмотрительности. Выполнение простых правил безопасного использования карточек поможет сохранить ваши деньги.

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Лайфхак от ОАО "Белинвестбанк":

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете получить в контакт-центре ОАО "Белинвестбанк" по телефонам: 146 или +375 17 239 02 39. Звонок с мобильного телефона life:), A1, МТС – по тарифам операторов связи. Другие полезные лайфхаки от ОАО "Белинвестбанк" смотрите, перейдя по QR-коду.

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