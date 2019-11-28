"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": как работает "Валютный распорядитель"

Сегодня в рамках "Финансовой азбуки" мы поговорим об инновационном сервисе в интернет-банкинге – "Валютный распорядитель". Урок ведет Татьяна Казаченок, директор департамента дистанционного банковского обслуживания ОАО "Белинвестбанк".

Что такое "Валютный распорядитель"?

"Валютный распорядитель" – это инновационный сервис в интернет-банкинге Белинвестбанка, который помогает клиенту купить валюту по самому выгодному курсу без посещения подразделения банка. Причем сервис сделает все за клиента. Главная его особенность заключается в том, что он автоматически совершает валютно-обменные операции по максимально выгодному курсу.

Таким образом у клиента появляется возможность накопления в трех валютах: долларах США, евро и российских рублях.

Обменять по выгодному курсу с помощью сервиса можно от 1 до 100% заработной платы или других регулярных выплат, например, стипендии, пособия или пенсии.

Важный момент – для того, чтобы подключить этот сервис, необходимо иметь как минимум две платежные карточки. Одну – эмитированную в белорусских рублях, на которую регулярно зачисляются денежные средства. Другую – валютную, на которую будет осуществляться поступление денег при совершении валютно-обменной операции.

Подключить сервис "Валютный распорядитель" просто:

Заходим в интернет-банкинг Белинвестбанка в раздел "Счета и вклады". Нажимаем кнопку "Валютный распорядитель" на счете, к которому открыта ваша платежная карточка.

После нажатия кнопки "Валютный распорядитель" устанавливаем необходимый процент от суммы зачисления денежных средств и выбираем карточку, на которую будет осуществляться перевод от валютно-обменной операции.

О том, что "Валютный распорядитель" подключен, клиент узнает по отметке зеленого цвета в списке своих счетов.

При повторном нажатии на кнопку "Валютный распорядитель" можно увидеть основные параметры подключенной услуги – ее статус, процент перечисления денежных средств и счет, на который зачисляется сумма от совершения валютно-обменной операции.

С этого момента сервис будет автоматически проводить валютно-обменные операции. Остается только контролировать поступление денег на валютную карточку.

Если по какой-либо причине клиент передумает пользоваться услугой "Валютный распорядитель", отключить ее можно в любое время.

Подключайте услугу "Валютный распорядитель" Белинвестбанка, и у вас на счете всегда будет валютный запас!

ОАО "Белинвестбанк" – мы стремимся сделать жизнь своих клиентов удобнее, мобильнее, проще!

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете получить в контакт-центре ОАО "Белинвестбанк" по телефонам 146 или +375 17 239 02 39. Звонок с мобильного телефона life:), A1, МТС – по тарифам операторов связи. Другие полезные лайфхаки от ОАО "Белинвестбанк" смотрите, перейдя по QR-коду.

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