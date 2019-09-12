"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": мобильный банкинг

Уроки "Финансовой азбуки" ведет Татьяна Казаченок, директор департамента дистанционного банковского обслуживания ОАО "Белинвестбанк".

Приложение "Мобильный банкинг" − это часть системы ДБО (дистанционного банковского обслуживания) физических лиц ОАО "Белинвестбанк", позволяющая пользователям совершать банковские операции в сети Интернет в режиме онлайн, используя мобильный телефон.

Что такое мобильный банкинг ОАО "Белинвестбанк"? Это удобное приложение, которое откроет для клиента все возможности финансового рынка. Приложение работает на мобильных устройствах с операционными системами Android (версия 4.4.Х и выше) и iOS (версия 7.Х и выше). Установка приложения "Мобильный банкинг" осуществляется клиентом самостоятельно. Установить его на мобильное устройство несложно: заходите в интернет-магазин Play Market или App Store, регистрируетесь там, набираете в поиске "Белинвестбанк", и первое, что вы увидите, − это мобильное приложение банка. Установка его на телефон займет несколько минут.

Почему клиенты ОАО "Белинвестбанк" чаще всего выбирают мобильный банкинг? Потому что мобильный банкинг, как и мобильный телефон, всегда под рукой. Но отметим, что дистанционные каналы банка абсолютно идентичны: интернет-банкинг, установленный на стационарном компьютере, и мобильный банкинг, установленный на телефоне, практически ничем не отличаются друг от друга по функционалу.

В зависимости от модели телефона приложение предлагает пользователю самые разные способы идентификации при входе: от уже привычных входов по PIN-коду, логину или паролю, до современных функций Touch ID (сканер отпечатков пальцев) или Face ID (сканер объемно-пространственной формы лица человека). Приложение "Мобильный банкинг" является простым и интуитивно понятным в использовании и включает в себя полный комплекс услуг для физических лиц.

Пройдя регистрацию и войдя в свой личный кабинет, клиент получает доступ к банковским продуктам, предлагаемым ОАО "Белинвестбанк". Посредством этого приложения клиенты банка могут оперативно и в удобной форме:

- оплачивать коммунальные и иные услуги;

- погасить задолженности по кредитам;

- переводить денежные средства между карточками и счетами;

- получать выписки и следить за курсами валют;

- оформлять заявку на карточку в режиме онлайн;

- блокировать и разблокировать карточку;

- подключать SMS-оповещение;

- устанавливать опцию расчетов в сети Интернет;

- подключать услугу 3-D Secure для безопасной оплаты по карточке в сети Интернет.

Лайфхак от ОАО "Беливестбанк":

В мобильном банкинге для клиентов, отдающих предпочтение дистанционному каналу, есть приятный сюрприз. Всем пользователям мобильного приложения доступна новая услуга "Оформление карточки с индивидуальным дизайном". Просто выбирайте любое изображение из предложенных банком или загружайте любимые фотографии. Главное – при загрузке не наносить на карточки изображения, которые запрещены международными платежными системами. Для удобства наших клиентов все правила мы разместили прямо внутри опции заказа карточки. Наслаждайтесь любимыми изображениями на карточках ОАО "Белинвестбанк".

Другие полезные лайфхаки о мобильном банкинге от ОАО "Беливестбанк" смотрите, перейдя по QR-коду в раздел "Финансовая азбука" на сайте www.belta.by.

Получить любую оперативную информацию о деятельности ОАО "Белинвестбанк" вы можете, позвонив по телефонам 146 или (017) 239-02-39. Звонок с мобильного телефона (life:), A1, МТС) − по тарифам операторов связи.

Сайт ОАО "Белинвестбанк" − www.belinvestbank.by .

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