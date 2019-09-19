Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": мобильный платежный сервис "О!плати"

Уроки "Финансовой азбуки" ведет Татьяна Казаченок, директор департамента дистанционного банковского обслуживания ОАО "Белинвестбанк"

ОАО "Белинвестбанк" представляет своим нынешним и будущим клиентам новый инновационный мобильный платежный сервис "О!плати". Он разработан банком совместно с ООО "Лайт Вел Организейшн".

Что такое "О!плати"?

"О!плати" – белорусская инновационная разработка. Приложение совмещает возможности платежного сервиса и традиционный мессенджер. Оно позволяет проводить платежи физическим лицам, а также удобно для проведения платежей собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Расчеты в новом сервисе осуществляются с использованием QR-кодов. В его основе лежат электронные деньги и нет привязки к банковской платежной карточке. А это значит, что для расчетов теперь понадобится только смартфон, который у любого современного человека всегда под рукой. Мобильный платежный сервис бесплатный для пользователей – физических лиц.

Что умеет "О!плати"?

Сервис умеет мгновенно оплачивать товары, продукты и услуги в организациях торговли и сервиса, может совершать платежи через систему ЕРИП, осуществлять расчеты в сети Интернет. Он мгновенно переводит денежные средства на ваши электронные кошельки с карточек ОАО "Белинвестбанк" или карточек любых других банков Республики Беларусь. И это совершенно бесплатно. Если же вы вдруг решили воспользоваться денежными средствами не в рамках сервиса, а в виде наличных, то их можно вывести на банковские платежные карточки ОАО "Белинвестбанк" без комиссии.

Кроме того, сервис предоставляет возможность общения как в обычном мессенджере. Автоматическая загрузка адресной книги обеспечивает список контактов, у которых установлен сервис "О!плати".

В чем уникальность "О!плати"?

Мобильный платежный сервис работает по принципу "два в одном". Это мессенджер плюс переводы. Теперь вы можете не только направлять своим близким сообщения, но и запрашивать денежные средства, получать их и переводить, производить совместные расчеты в магазинах.

Как производить расчеты через QR-код в сервисе "О!плати"?

Вариант первый: вы открываете на своем смартфоне в приложении "О!плати" личный QR-код – и работник организации-партнера, воспользовавшись сканером, списывает необходимую сумму. Вариант второй: вы наводите свой смартфон на QR-код платежа, и оплата производится мгновенно.

Все просто и удобно!

Дополнительные приятные бонусы от сервиса "О!плати":

- он умеет создавать визитки в виде QR-код и обмениваться ими. Достаточно навести камеру смартфона с открытым приложением на QR-код партнера и информация будет внесена в список контактов.

- запоминать ваши карты лояльности;

- если вы являетесь клиентом Белинвестбанка, все ваши любимые платежи в системе ЕРИП будут автоматически синхронизированы с новым платежным сервисом "О!плати".

И главное – мобильный платежный сервис "О!плати" совершенно бесплатен для пользователей – физических лиц! За его скачивание и установку тоже не придется платить. Кроме того, при работе в этом сервисе не взимается комиссия за перевод денежных средств.

Другие полезные лайфхаки о мобильном платежном сервисе "О!плати" от ОАО "Беливестбанк" смотрите, перейдя по QR-коду в раздел "Финансовая азбука", на сайте www.belta.by .

В случае необходимости получения любой оперативной информации о деятельности ОАО "Белинвестбанк" вы можете позвонить по телефонам 146 или (017) 239-02-39. Звонок с мобильного телефона (life:), A1, МТС) − по тарифам операторов связи.

Сайт ОАО "Белинвестбанк" − www.belinvestbank.by .

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