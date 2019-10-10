"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": оформляем онлайн-страховку

ОАО "Белинвестбанк" предоставляет возможность пользователям систем "Интернет-банкинг" и "Мобильный банкинг" заключить договор страхования в электронном виде. А это значит, что вам не понадобится обращаться в отделение банка или страховую компанию. Сидя дома в удобном кресле, вы сами можете оформить страховку дистанционно.
В рамках данной услуги заключаются 3 вида договоров:
· добровольное страхование от несчастных случаев (вариант "Стандарт");
· добровольное страхование домашнего имущества;
· добровольное страхование рисков держателей банковских платежных карточек.
Как оформить онлайн-страховку в вашем "Мобильном банкинге"?
В нижней панели экрана мобильного приложения нажмите клавишу "Еще", а из предложенного списка выберите "Онлайн-страхование" или "Страхование". Определите вид договора и условия страхования. Обязательно ознакомьтесь с договором (офертой) и уплатой страховой премии.
Оформленный электронный договор (оферта) будет иметь юридическую силу в части исполнения взаимных обязательств клиента и страховой компании.
Важные моменты оформления договоров страхования в системах "Интернет-банкинг" или "Мобильный банкинг":
срок действия договора страхования − 1 год;
дата начала договора страхования равна дате заключения договора плюс 7 календарных дней, начиная со дня, следующего за днем заключения договора;
для расторжения договора страхования клиент должен обращаться в ЗАСО "Белнефтестрах".
После завершения всех шагов и заключения договора страхования в мобильном банкинге вам будет доступен полный комплект документов по заключенному договору: оферта, акцепт оферты, правила страхования и карт-чек. Данные документы клиент в любое время может просмотреть, сохранить, распечатать или же отправить на e-mail. Аналогичный пакет документов будет доступен, если онлайн-страховку вы оформляли в системе "Интернет-банкинг".
Страховой полис − это простой и недорогой способ получить гарантированную финансовую защиту и не зависеть в трудный момент жизни от помощи работодателя, государства или родственников.
Более подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете получить в