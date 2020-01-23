Финансовый сектор Беларуси сохраняет устойчивость к основным рискам - Нацбанк

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обеспечение финансовой и ценовой стабильности, развитие финансового рынка в 2019 году и задачи на 2020 год рассмотрены на расширенном заседании правления Национального банка, которое состоялось 23 января, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

По итогам 2019 года потребительские цены выросли на 4,7% при прогнозном параметре не более 5%. "Этому способствовали как принимаемые Национальным банком меры, обеспечившие контроль за денежным предложением, так и действия правительства на потребительском рынке, прежде всего в области ценового регулирования", - отметили в управлении информации и общественных связей.

В 2020 году перед Национальным банком и правительством поставлена задача удержать инфляцию, как и в 2019 году, в пределах 5%.

Реализация денежно-кредитной политики в 2020 году по-прежнему будет осуществляться в режиме монетарного таргетирования. Сохранятся и действующие подходы к проведению курсовой и процентной политики.

На заседании отмечалось, что финансовый сектор Беларуси сохраняет устойчивость по отношению к основным рискам. Принимаются меры по девалютизации экономики. Проводится работа по поддержанию уровня золотовалютных резервов и улучшению их структуры, обеспечению безопасной и эффективной работы банков и других финансовых организаций, а также платежной системы.

Динамика кредитования экономики в настоящее время во многом определяется платежеспособным спросом со стороны предприятий реального сектора. В целом обеспечивается баланс между экономической активностью и величиной системных рисков. Такие подходы к кредитованию экономики будут реализованы и в 2020 году.-0-