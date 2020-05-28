Fitch подтвердило рейтинги трех белорусских госбанков на уровне В со стабильным прогнозом

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Беларусбанка, Белинвестбанка и Банка развития Беларуси на уровне B, прогноз стабильный, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Fitch Ratings.

Рейтинги госбанков совпадают с кредитным рейтингом Беларуси и учитывают мнение агентства о высокой готовности государства предоставить поддержку этим организациям в случае необходимости.

Однако Fitch также считает, что возможности властей предоставлять такую ​поддержку ограничены, особенно если поддержка должна предоставляться в иностранной валюте.

Fitch Ratings - американская корпорация, которая наряду со Standard & Poor's и Moody's входит в так называемую большую тройку международных рейтинговых агентств. Агентство предоставляет мировым кредитным рынкам независимые и ориентированные на перспективу оценки кредитоспособности, аналитические исследования и данные.-0-