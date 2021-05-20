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20 мая 2021, 10:17

Физический пуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью

Виктор Каранкевич
Виктор Каранкевич
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В Беларуси налажена система подготовки высококвалифицированных кадров для атомной отрасли - Старовойтова
Каранкевич: при необходимости Беларусь готова обеспечить экспорт электроэнергии с БелАЭС

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Физический пуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич во время молодежного форума ProAtom, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работы на втором энергоблоке ведутся в соответствии с графиком. Общая строительная готовность - 85%. В апреле на площадку БелАЭС доставлены тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом для загрузки во второй реактор. Сейчас оно находится в специальном хранилище, осенью планируется загрузка топлива в активную зону реакторной установки. Это будет очередной важный этап - так называемый физический пуск", - рассказал Виктор Каранкевич.

Виктор Каранкевич
Виктор Каранкевич

Он также отметил, что сейчас на первом энергоблоке БелАЭС проходит комплексное опробование оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки. Его продолжительность - 15 суток. Это завершающий этап опытно-промышленной эксплуатации.

"На БелАЭС уже произведено около 2,3 млрд кВт.ч электроэнергии, что примерно сопоставимо с годовым объемом потребления такого крупного объекта, как Белорусский металлургический завод, либо с годовым потреблением населения двух областей", - добавил министр. После полного ввода БелАЭС сможет производить около 18,5 млрд кВт.ч в год, что обеспечит около 40% потребности страны в электроэнергии.

По его словам, одна из основных задач в этой пятилетке - увеличение электропотребления. "Все необходимые условия созданы в отношении реального сектора в части реализации комплекса мер, утвержденного на уровне правительства. В планах увеличение электропотребления населением, в первую очередь для целей отопления и горячего водоснабжения, использование электроэнергии в самой энергосистеме в части производства тепла на электрокотлах для отопления крупных населенных пунктов. К 2025 году мы планируем выйти на 44 млрд кВт.ч электропотребления в целом по стране", - проинформировал Виктор Каранкевич.

"Не имея больших запасов полезных ископаемых, наша страна сделала ставку на развитие атомной энергетики, обладающей большим инновационным и производственно-технологическим потенциалом. Время показало - это был правильный выбор. В условиях нестабильности на мировых сырьевых рынках вопрос доступа к надежному экологичному экономически выгодному источнику электроэнергии во многих государствах стал приоритетным. На сегодня в 34 странах мира расположено 444 атомных реактора общей установленной мощностью около 400 ГВт. Порядка 17% производства электроэнергии в мире приходится на долю АЭС. По прогнозам крупных международных исследовательских центров, число атомных электростанций продолжит расти", - обратил внимание министр.

Для строительства Белорусской АЭС выбран российский проект "АЭС-2006" нового поколения 3+. "Он соответствует самым высоким международным требованиям и рекомендациям МАГАТЭ и отличается повышенными характеристиками безопасности. Атомная станция строится в Беларуси минимум на 60 лет, а с учетом практики продления сроков эксплуатации - до 100 лет", - подчеркнул Виктор Каранкевич.

Вопросы подготовки кадров для атомной энергетики обсуждаются сегодня на площадке молодежного форума ProAtom. "Для нас самое важное - донести до молодежи актуальную информацию о строительстве БелАЭС, рассказать о перспективах для реального сектора экономики и населения. Сегодня здесь собрались порядка 400 студентов высших учебных заведений, учащихся Минского государственного энергетического колледжа и столичных школ. Многие из них уже планируют связать свою жизнь с атомной энергетикой либо смежными направлениями. Многих интересуют перспективы трудоустройства на БелАЭС, условия труда, возможности повышения квалификации. Площадка форума - уникальная возможность получить ответы на эти вопросы от представителей БелАЭС, госкорпорации "Росатом", ГПО "Белэнерго", министерств и ведомств, деятельность которых связана с атомной энергетикой", - отметил министр.

Организатором форума выступает Министерство энергетики совместно с ГПО "Белэнерго", госкорпорацией "Росатом" и Белорусской атомной электростанцией при содействии Министерства образования.-0-

Фото Андрея Покумейко

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