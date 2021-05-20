В Беларуси налажена система подготовки высококвалифицированных кадров для атомной отрасли - Старовойтова

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси налажена система подготовки высококвалифицированных кадров для атомной отрасли. Об этом заявила сегодня журналистам первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова во время молодежного форума ProAtom, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда было принято решение о строительстве БелАЭС, в нашей стране была налажена система подготовки кадров. На сегодня 900 выпускников готовы к работе и обладают необходимыми компетенциями, еще 500 человек получают образование по соответствующим специальностям в высших учебных заведениях", - сказала Ирина Старовойтова.

Подготовка ведется по нескольким направлениям: паротурбинные установки, ядерная физика, химия высоких энергий, ядерная безопасность. Специалистов готовят в БГУ, БГУИР, БНТУ, Международном государственном экологическом институте имени А.Д.Сахарова БГУ. В этом году появилась новая специальность на базе БНТУ, которая связана с проектированием и эксплуатацией атомных станций. "Наша задача - чтобы эти специалисты были высококвалифицированными. Для этого есть учебные и научные лаборатории, организована практическая подготовка, в том числе за рубежом, в основном на территории России. Обеспечивается также подготовка магистрантов и аспирантов", - отметила первый замминистра.

Организаторами форума ProAtom выступают Министерство энергетики совместно с ГПО "Белэнерго", госкорпорацией "Росатом" и Белорусской атомной электростанцией при содействии Министерства образования.-0-

Фото Андрея Покумейко