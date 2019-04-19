Функции управления и учета распределенными спецправами заимствования МВФ переданы Нацбанку

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление распределенными специальными правами заимствования Международного валютного фонда (МВФ) и их учет будет осуществлять Национальный банк Беларуси. Это предусмотрено совместным постановлением Совета Министров и Нацбанка №246/7 от 16 апреля 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Ранее эти функции принадлежали Министерству финансов Беларуси.

Специальные права заимствования в Международном валютном фонде (Special Drawing Rights) - искусственно созданные международные резервные средства, предназначенные для урегулирования сальдо платежных балансов, пополнения официальных валютных резервов и расчетов с МВФ.

Постановление вступает в силу с 1 мая.-0-