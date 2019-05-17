Гаев: более 25% регистраций недвижимости в 2018 году совершались за час

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более четверти регистрационных действий при оформлении недвижимости в 2018 году в Беларуси совершались в течение одного часа. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 24" рассказал председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня оформить недвижимость можно очень быстро. Статистика по результатам прошлого года показывает, что более четверти регистрационных действий были совершены в течение одного часа", - отметил руководитель ведомства.

По словам Андрея Гаева, сегодня обратиться за оформлением недвижимости можно даже с домашнего компьютера, имея электронную подпись: "Если ее нет, можно прийти (в агентство. - Прим. БЕЛТА) по месту нахождения юридического лица либо по месту жительства гражданина, при этом не важно, где на территории республики находится недвижимость".

Кроме того, уже достаточно давно (а с прошлого года это закреплено еще и нормативно), движение документов между организациями системы Госкомимущества, связанных с подготовкой регистрационных документов, осуществляется, как правило, без использования бумажного документооборота. "Материалы составляются с использованием Геопортала земельно-информационной системы Беларуси, который содержит разноплановую пространственно привязанную информацию (о земельных участках, обо всем, что на них находится), и передается тем, кто проводит регистрацию путем очень простых действий", - пояснил руководитель ведомства.

Конечно, за всем этим, подчеркнул он, стоит кропотливая работа специалистов: "Но наша задача заключается в том, чтобы тот, кому принадлежит недвижимость, всех этих сложностей не ощущал. И это оценивается не только гражданами, юридическими лицами внутри нашего государства - система государственной недвижимости занимает сегодня пятое место в мире среди более 190 государств, по данным рейтинга Всемирного банка "Ведение бизнеса".-0-