Гаев: более 25% регистраций недвижимости в 2018 году совершались за час

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более четверти регистрационных действий при оформлении недвижимости в 2018 году в Беларуси совершались в течение одного часа. Об этом в интервью телеканалу
"Сегодня оформить недвижимость можно очень быстро. Статистика по результатам прошлого года показывает, что более четверти регистрационных действий были совершены в течение одного часа", - отметил руководитель ведомства.
По словам Андрея Гаева, сегодня обратиться за оформлением недвижимости можно даже с домашнего компьютера, имея электронную подпись: "Если ее нет, можно прийти (в агентство. - Прим. БЕЛТА) по месту нахождения юридического лица либо по месту жительства гражданина, при этом не важно, где на территории республики находится недвижимость".
Кроме того, уже достаточно давно (а с прошлого года это закреплено еще и нормативно), движение документов между организациями системы Госкомимущества, связанных с подготовкой регистрационных документов, осуществляется, как правило, без использования бумажного документооборота. "Материалы составляются с использованием Геопортала земельно-информационной системы Беларуси, который содержит разноплановую пространственно привязанную информацию (о земельных участках, обо всем, что на них находится), и передается тем, кто проводит регистрацию путем очень простых действий", - пояснил руководитель ведомства.
Конечно, за всем этим, подчеркнул он, стоит кропотливая работа специалистов: "Но наша задача заключается в том, чтобы тот, кому принадлежит недвижимость, всех этих сложностей не ощущал. И это оценивается не только гражданами, юридическими лицами внутри нашего государства - система государственной недвижимости занимает сегодня пятое место в мире среди более 190 государств, по данным рейтинга Всемирного банка "Ведение бизнеса".-0-
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