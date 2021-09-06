Гендиректор "Белоруснефти": нефти в стране хватит не менее чем на 30 лет

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нефти в Беларуси хватит не менее чем на 30 лет. Об этом сегодня рассказал генеральный директор ПО "Белоруснефть" Александр Ляхов во время проекта "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Нефти в Беларуси хватит не менее чем на 30 лет. Но мы не стоим на месте. Ежегодно обеспечиваем 100% замещения добываемой нефти открытием новых месторождений и запасов", - рассказал Александр Ляхов.

Во время интервью он также отметил, что пик добычи нефти на территории Республики Беларусь был достигнут в 1975 году, когда страна получила 8 млн т полезного ископаемого. На протяжении долгих лет добыча нефти в стране снижалась и достигла 1,8 млн т в год. Ситуация изменилась четыре года назад. "Если раньше строили 25-30 нефтяных скважин в год, то сейчас ежегодно вводим в эксплуатацию порядка 50 таких объектов, прибавляем по 20 тыс. т нефти. За этот год планируем добыть 1,73 млн т", - подчеркнул генеральный директор.

Увеличить объемы добываемой нефти помогли геолого-разведочные работы. В настоящее время они проходят на территории Лельчицкого и Ельского районов Гомельской области. В следующем году должны начаться в Наровлянском и Хойникском районах. Сейчас более 90% нефти добывают на территории северной тектонической структуры Припятский прогиб. Это Речицкий, Светлогорский, Октябрьский и Калинковичский районы Гомельской области.-0-