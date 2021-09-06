Гендиректор "Белоруснефти": в области добычи нефти в Беларуси наметились серьезные подвижки

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В области добычи нефти в Беларуси наметились серьезные подвижки. В частности, проводятся геолого-разведочные работы по нефти и газу в южных районах Гомельской области, где в будущем возможна организация нефтедобычи. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ПО "Белоруснефть" Александр Ляхов по итогам доклада Президенту Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"В области добычи нефти в Беларуси наметились серьезные подвижки. Это является результатом широкомасштабных геолого-разведочных работ и применения новых технологий в области нефтяного дела, - сказал Александр Ляхов. - В последние годы добыча нефти в Беларуси растет с темпами по 20 тыс. т в год. Ожидаемая добыча в этом году составит минимум 1,730 млн т".

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