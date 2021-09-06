Лукашенко о разработке месторождений в Беларуси: если бы нам 8-9 млн т нефти, жили бы лучше самых богатых стран

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не имеет больших претензий к работе ПО "Белоруснефть". Главное, чего он требует, - чтобы компания каждый год добавляла в своем развитии. Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом генерального директора ПО "Белоруснефть" Александра Ляхова. На мероприятии также присутствовала председатель Совета Республики Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Печальный момент в работе компании. Я до сих пор считаю, что это печальный момент, когда после открытия перспективных месторождений в Беларуси мы в свое время (до нас с вами еще) добывали свыше 8 млн т нефти. Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего разговора. Но если бы нам сегодня 8-9 млн т нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Но, увы, такого нет", - сказал белорусский лидер.

Глава государства возлагает определенные надежды на так называемый Припятский прогиб, где потенциально могут быть запасы нефти. "Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим", - заявил он.

Александр Лукашенко потребовал в этой связи доложить о работе компании и, самое главное, о наличии возможных проблем.

В целом глава государства отметил, что к ПО "Белоруснефть" у него нет больших претензий: "Может, я не настолько погружен в детали. Но если бы что-то было, то уже, наверное, доложили бы и проинформировали. Поэтому больших таких претензий нет, за исключением одной: надо каждый год добавлять. И не только за рубежом"

Президент также поинтересовался работой компании в России, включая добычу нефти. "Мне это весьма важно перед встречей с Президентом России. Возможно, у вас будут какие-то предложения, которые будут интересны для России и Беларуси. Мы с ним обсудим", - отметил белорусский лидер.

Президент пообещал руководству компании содействие в плане устранения волокиты в тех или иных вопросах и излишнего бюрократизма. Это в том числе касается развития сети зарядных станций для электромобилей.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что "Белоруснефть", как и другие крупные компании, должны в том числе заниматься развитием территорий и социальной сферы там, где они работают. "Вы знаете, что наша страна - славянская, в хорошем смысле деревенская. Эти люди никогда не были богатыми", - сказал он.

Президент напомнил, что в этом же ключе разговор велся и недавно в Петрикове при открытии нового ГОК "Беларуськалия": "Привели в порядок территорию, земли, деревни и сам Петриков. Не все еще, конечно, сделано, но в Петриков приятно заехать. Это уже современный город, имеет перспективу развития".

Аналогичные задачи стоят и перед частной компаний "Славкалий", которая разрабатывает месторождение под Любанью.

Александр Лукашенко отметил, что "Белоруснефть" в основном работает на территории Гомельской области, многие районы которой пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС. "Подумайте, как вы приложите усилия, чтобы помочь этой области. Хотя бы в тех местах, где вы работаете. Знаю, что немало делаете. Но вы понимаете: это бедные территории. От сельского хозяйства особо богатым не будешь. Но делают они великое дело. Поэтому, конечно, надо им и помогать", - поручил белорусский лидер.-0-

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