Глава "Белнефтехима" обсуждает в Москве урегулирование вопросов с поставками российской нефти

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков находится в Москве для обсуждения урегулирования вопросов с поставками российской нефти. Эту информацию подтвердили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Белнефтехима".

"Глава концерна находится сейчас в Москве. Продолжается обсуждение вопроса об обеспечении (белорусских НПЗ. - Прим. БЕЛТА) нефтью, соответствующей стандарту", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, "Белнефтехим" на прошлой неделе заявил о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Из-за этого было повреждено дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены снизить загрузку мощностей и несут убытки. Польша 24 апреля остановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" на неопределенный срок, причиной стал отказ НПЗ в Польше и Германии перерабатывать некачественную нефть из России.-0-