Главы правительств обсудят на Евразийском межправсовете прогнозы развития АПК

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы правительств государств ЕАЭС обсудят совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса на Евразийском межправительственного совете, который пройдет 18-19 ноября в Ереване. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Евразийской экономической комиссии.

Заседание Евразийского межправсовета состоится в очном формате с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза, государств - наблюдателей при ЕАЭС Кубы и Узбекистана, а также председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии.

"Главы правительств обсудят состояние взаимной торговли в 2020 году, совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, балансы спроса и предложения союзных стран по сельхозпродукции, продовольствию, кожевенному сырью, шерсти, льно- и хлопковолокну на 2021-2022 годы, план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств ЕАЭС на 2021-2024 годы, ход работы по сближению позиций государств союза в рамках климатической повестки", - говорится в сообщении.

Планируется рассмотреть соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, проект стратегии биологической безопасности ЕАЭС, вопросы электронной торговли, включая утверждение дорожной карты по созданию благоприятных условий для ее развития в ЕАЭС, план мероприятий по повышению уровня обеспеченности стран союза стратегически важными лекарствами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в ЕАЭС до 2024 года.

По информации ЕЭК, главам правительств государств ЕАЭС будет представлена информация о ходе исполнения распоряжения Евразийского межправительственного совета от 20 августа 2021 года №11 "О перечне изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, подлежащих устранению в 2021-2022 годах".

Кроме того, в повестке вопрос внесения изменений в перечень произведенных на территории Республики Казахстан товаров, в отношении которых допускается использование сертификата о происхождении серийной продукции, вопросы обеспечения равных условий участия в программе закупки сельскохозяйственной техники и оборудования в Казахстане для производителей ЕАЭС и третьих стран, изменения в техрегламент союза "О безопасности пищевой продукции" и ряд других.

Главы правительств государств ЕАЭС планируют подписать соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках ЕАЭС, добавили в ЕЭК.-0-