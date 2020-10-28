Глазьев: ЕАЭС ставит задачу вернуть капиталы в национальные юрисдикции

28 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе необходимо создать условия для возврата капиталов из офшоров в национальные юрисдикции. Об этом заявил сегодня журналистам член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в кулуарах делового форума ЕАЭС "Интеграция: стратегия опережающего развития", передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Глазьев констатировал, что валютно-финансовая система ЕАЭС практически создана. "Разработана и утверждена концепция развития финансового рынка ЕАЭС, уже год как мы по ней работаем, - отметил он. - Она предполагает в перспективе формирование общего финансового регулятора, если государства сочтут это необходимым, и формирование общего финансового рынка. Этот рынок у нас реально существует, работает. Единственная проблема заключается в том, что он настолько открыт, что большое количество операций на нашем финансовом рынке делается из третьих стран: из офшорных зон, из других юрисдикций. Наша задача сегодня заключается в том, чтобы сделать наш финансовый рынок достаточно комфортным, чтобы активность в нем шла в рамках взаимных инвестиционных проектов, в рамках сделок в национальных валютах без ненужных транзакционных издержек. То есть он должен стать более емким".

По мнению министра ЕЭК, потенциал общего финансового рынка ЕАЭС огромен. "И если мы сумеем создать условия, при которых капиталы вернутся из офшоров на родину, то объем нашего финансового рынка вырастет во много раз, - убежден он. - Все необходимое мы можем сделать. Это зависит от финансовых регуляторов, прежде всего, от стабильности курсов национальных валют, от доверия к нашим национальным валютам. Это большое направление совместной работы".-0-