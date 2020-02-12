Глубина переработки древесины на предприятиях "Беллесбумпрома" превысила 90%

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глубина переработки древесины на предприятиях "Беллесбумпрома" достигла 92,5% в 2019 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"С 2010-го по 2019 год объем производства на модернизированных предприятиях увеличился более чем в 12 раз. Глубина переработки сырья с 38% в 2006 году возросла до 92,5% в 2019 году. Это говорит о том, что на предприятиях концерна сейчас организована практически безотходная переработка древесины, - сказали в пресс-службе. - Обеспечено получение энергии на собственных энергоцентрах, которые также были построены во время модернизации. Благодаря установке котлов, работающих на местном сырье, сократилось применение импортных топливно-энергетических ресурсов почти в два раза, доля использования в деревообработке древесного топлива доведена до уровня свыше 95%".

В концерне отметили значительный эффект от модернизации для лесного комплекса страны. Объем переработки деловой древесины в Беларуси вырос в 2,7 раза: с 5,7 млн куб.м в 2006 году до 15,7 млн куб.м в 2019 году. Экспорт лесного комплекса вырос в 2,7 раза до $2,3 млрд, его доля в общем объеме белорусского экспорта увеличилась в 1,9 раза (с 3,7% до 6,9%). Сложилось устойчивое положительное внешнеэкономическое сальдо: с начала модернизации оно выросло в 4,2 раза до $1,3 млрд.

"Лучший результат получен по древесным плитам. Их экспорт вырос в 5,3 раза до $533 млн. Если в 2006 году импорт превышал экспорт на $11 млн, то сейчас экспорт больше импорта на $443 млн", - отметили в пресс-службе.

Значительный прирост обеспечили предприятия целлюлозно-бумажной промышленности. В 2019 году они увеличили объемы производства на 44% по сравнению с 2018 годом. Экспорт продукции данного сектора за 2019 год вырос на 23,8%. Концерн продолжает реализацию еще нескольких инвестиционных проектов в этой сфере. Создаются новые предприятия в Добруше и Шклове. При выходе новых производств с учетом Светлогорского ЦКК на проектные мощности уже в 2022 году дополнительный экспорт продукции составит более $500 млн, будет выпущено импортозамещающей продукции на $48 млн. Кроме того, будет обеспечен выход на положительное внешнеэкономическое сальдо по целлюлозно-бумажной продукции страны в размере $260 млн.-0-