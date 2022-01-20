Головченко: Беларусь намерена нарастить товарооборот с Республикой Тыва

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена нарастить товарооборот с Республикой Тыва. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сотрудничество с регионами РФ - одно из приоритетных направлений развития двусторонних отношений Беларуси и России. Радует, что к нам приезжают делегации и из географически удаленных регионов. Думаю, ваш визит очень важный и своевременный. Нужно проанализировать ситуацию, установить причины, почему пока не удалось расширить торгово-экономическое взаимодействие с Республикой Тыва, и принять решения, которые позволят нарастить товарооборот и, возможно, инвестиционное сотрудничество", - сказал Роман Головченко.

Он подчеркнул, что необходимо определить направления дальнейшего взаимодействия. "В первую очередь торговое сотрудничество, которое является основой наших взаимоотношений со всеми российскими регионами. Это поставки современной дорожной, коммунальной, строительной, лесозаготовительной, пассажирской техники. Надеемся, что в перечень наших крупных партнеров будет включена и Республика Тыва", - отметил премьер-министр.

Роман Головченко также считает перспективным сотрудничество в агропромышленной сфере, в области водоснабжения и водоотведения, проектирования жилья и социальных объектов. "Наши строители активно работают в целом ряде регионов РФ. Там очень нравятся наши подходы по строительству социальных объектов. Работа выполняется качественно и в срок", - подчеркнул он.-0-

Фото Андрея Покумейко