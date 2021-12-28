Головченко: белорусский экспорт вырос более чем на 30%, достигнуто рекордное положительное сальдо

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экспорт с начала года вырос более чем на 30%, достигнуто рекордное положительное сальдо платежного баланса. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью МТРК "Мир", сообщает БЕЛТА.

"В целом белорусский экспорт вырос на 35% за истекший год. Это очень большие цифры. Если посмотреть результаты прошлых лет, мы имеем рекордное положительное сальдо платежного баланса, то есть это превышение поступления валюты в страну над оттоком валюты из страны. Это очень позитивно повлияло и на валютный рынок, на макроэкономическую сбалансированность, на выплаты по нашим долговым обязательствам. Чуда здесь никакого нет, есть просто напряженный труд", - сказал Роман Головченко.

Он обратил внимание: Беларусь имеет конкурентные преимущества благодаря тому, что в стране не вводился локдаун, а также из-за доступных цен на энергоносители, в том числе на природный газ и нефть. "В то время как некоторые европейские заводы начали закрываться из-за неподъемных цен на энергоносители, мы достаточно комфортно себя чувствуем, работаем, удовлетворяем спрос, который имеется на нашу продукцию на различных рынках", - отметил премьер-министр.-0-