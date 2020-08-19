Головченко и Мишустин договорились о дальнейшей работе для открытия белорусско-российской границы

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в телефонном разговоре с председателем правительства России Михаилом Мишустиным обсудил дальнейшую работу для снятия ограничений на передвижение через белорусско-российскую границу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"Роман Головченко проинформировал своего российского коллегу о текущей ситуации в Беларуси, о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в стране. Отметил, что все сферы экономики, промышленный комплекс работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Премьер-министры Беларуси и России подтвердили готовность к укреплению торгово-экономических отношений по всему спектру сотрудничества. "Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия и приняли необходимые решения. В том числе достигнута договоренность о совместной работе соответствующих ведомств двух стран по снятию ограничения на передвижение через белорусско-российскую границу", - отметили в белорусском правительстве.

В завершение разговора стороны подчеркнули нацеленность на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства. По итогам даны конкретные поручения ведомствам двух стран по реализации достигнутых договоренностей.-0-

Премьер-министры Беларуси и России обсудили наращивание экономического сотрудничества "Главы правительств согласились с важностью дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства", - добавили в пресс-службе правительства России.