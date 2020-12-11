Головченко и Мишустин обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства России.

"Главы правительств обсудили перспективы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве", - отметили в правительстве РФ.

Михаил Мишустин и Роман Головченко затронули также тематику противодействия коронавирусной инфекции.-0-