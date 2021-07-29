Головченко: каждый регион должен обеспечить качественный рост экономики

29 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Каждый регион страны должен обеспечить качественный рост экономики. На этом сделал акцент премьер-министр Роман Головченко сегодня на заседании Гомельского облисполкома по итогам социально-экономического развития области в январе - июне 2021 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня под руководством главы государства наша страна достойно противостоит всем вызовам, с которыми мы сталкиваемся. Это и пандемия, и санкции, и политическое и экономическое давление коллективного Запада", - обратил внимание Роман Головченко. При этом ситуация в стране спокойная, стабильная, управляемая, подчеркнул он. "Сохранена социальная стабильность в обществе, обеспечивается планомерный и даже превышающий наши планы рост заработной платы. Системно, адресно и эффективно работают все социальные службы страны", - отметил премьер-министр.

"Для того чтобы в таких условиях не просто выстоять, а обеспечить развитие страны в соответствии с намеченными планами, нужен качественный рост экономики. Это задача каждого региона, из которого и складывается рост экономики страны. Этот вопрос основной на повестке дня. Это залог безопасности и стабильности нашего государства. Со всем остальным мы справимся", - сказал руководитель белорусского правительства.

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