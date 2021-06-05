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Экономика
05 июня 2021, 12:41

Головченко: на КЗК "Нафтана" практически завершены строительно-монтажные работы

Роман Головченко
Роман Головченко

5 июня, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. На комплексе замедленного коксования (КЗК) в ОАО "Нафтан" практически завершены строительно-монтажные работы, сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы правительства, по всем основным объектам практически полностью завершены строительно-монтажные работы - на 98-99%. Остались мелочи, которые устраняются по ходу. "Многие из элементов комплекса опробованы, идут испытания - гидроиспытания, в инертных средах. Это очень важная часть, чтобы в сентябре выйти на получение готовой продукции - высококачественного бензина и дизельного топлива", - сказал Роман Головченко.

Реализация инвестпроекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90% с увеличением выхода светлых нефтепродуктов до 65%, повысить производство бензина и дизельного топлива, а также снизить производство мазута. После ввода комплекса "Нафтан" сможет полностью обеспечить потребность страны в дизельном топливе (до 3,4 млн т) и бензине (до 1 млн т). Стоимость инвестпроекта превысила $1 млрд.

Инвестпрограмма подходит к завершающему этапу, начались пусконаладочные операции. Премьер-министру сегодня рассказали о работах на установках замедленного коксования (УЗК), "Гидроочистка-3" и очистки сжиженных газов УЗК от меркаптанов.

Гендиректор "Нафтана" Андрей Сойко рассказал, что на этих трех объектах проделана большая работа. Установку очистки сжиженных газов планируют запустить в эксплуатацию к концу июня, "Гидроочистку-3" - к концу лета. Немного сместились некоторые работы из-за дождливой погоды - это напрямую влияло на нанесение слоев огнезащиты и антикоррозийной, а также покраски конструкций и оборудования. Первую продукцию от нового комплекса планируется получить в сентябре, добавил руководитель предприятия.

В 2020 году ОАО "Нафтан" переработал свыше 7 млн т нефти. До 60% его продукции идет на экспорт более чем в 40 стран мира.-0-

Андрей Сойко
Андрей Сойко

Фото Александра Хитрова

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