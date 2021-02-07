Головченко об итогах Евразийского межправсовета - консенсус найден по всем вопросам

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главам правительств стран Евразийского экономического союза на заседании Евразийского межправительственного совета 5 февраля в Алматы (Казахстан) удалось достичь консенсуса по всем вопросам. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

"Консенсус удалось найти по всем вопросам. Это естественно, что у стран ЕАЭС где-то интересы совпадают полностью, где-то различаются. Поэтому, собственно говоря, и задача этого совета сблизить позиции и достичь компромисса для того, чтобы выйти на общую цель. Я считаю, что все вопросы, которые мы рассматривали, решены в благоприятном для нашей страны ключе", - сказал Роман Головченко.

По его словам, главное, что союз движется вперед. "Мы в прошлом году за время своего председательства сняли 8 из 19 барьеров во взаимной торговле. Но осталось еще 11. Надеюсь, что казахстанское председательство будет не менее результативным, - отметил премьер-министр. - Любое снятие барьеров означает изменение экономических условий для агентов. Поэтому, где-то мы немного теряем, где-то и приобретаем. Мы научились за годы существования союза находить эти развязки, в том числе по торговым спорам и применению защитных мер. Самое главное, что партнеры друг друга слышат. Мы выносили особое мнение белорусской стороны по порядку применения мер в связи с экономическим давлением на одну из стран союза. И наши позиции были учтены после жарких дискуссий. Поэтому, в этом плане можно сказать, что для Беларуси заседание межправсовета успешное и результативное".

Роман Головченко подчеркнул, что в ЕАЭС вырабатывается механизм ответных мер против третьих стран. "Такое поручение дано Евразийский экономической комиссии. Но радует то, что партнеры нас слышат и понимают, что, если мы блок, если мы союз, то, соответственно, воздействие или давление на одного из членов союза должно восприниматься, как давление на всю организацию. Конечно, мы не военный союз, как ОДКБ, например, где эти механизмы существуют. Но в последнее время экономика становится не менее жарким полем битвы, чем непосредственно военные действия. И ведь, не секрет, что сейчас санкции превратились в такой инструмент, который используется походя, без всякой особой доказательной базы. Поэтому в рамках ЕАЭС будут вырабатываться механизмы, как противодействовать таким недружественный действиям в отношении одной из стран союза", - добавил он.-0-